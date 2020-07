Napoli scatenato sul mercato. Nella giornata di ieri ha accolto in città Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Lille che ha fatto un tour nel capoluogo campano, incontrando Gattuso e la dirigenza partenopea che ha già stanziato 50 milioni di euro per l’affare. Sempre per l’attacco, il nuovo nome che circola nella città de Vesuvio è Under, in orbita Juventus in virtù degli ottimi rapporti con il suo agente, Fali Ramadani. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Roma fa una valutazione di 30 milioni, cifra ritenuta eccessiva dal Napoli.