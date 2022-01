Che Nahitan Nandez sogni una big è noto già dal giorno in cui è arrivato a Cagliari nell’estate del 2019. La mezzala uruguaiana è alla terza stagione con i sardi, ma in questa ha sin qui messo insieme 1343 minuti in 17 presenze, senza mai segnare. La squadra fatica da anni, nonostante i grandi investimenti: vuole cambiare aria. La situazione di classifica è quella che è, ma la società non lo vuole comunque svendere. Dopo essere stato accostato a Inter e Napoli, ora c'è la Juve: niente prestiti, sì solo a cessioni definitive e "irrinunciabili" perché Nandez serve al Cagliari per salvarsi. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.