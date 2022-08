Lacontinua a cercare rinforzi per l'attacco, e tra i nomi in lista figura anche quello di Luis. Secondo quanto riferito da Tuttosport, c'è però un aspetto del suo profilo che non convince fino in fondo: il colombiano dell', infatti, piace molto per il suo lavoro in fase offensiva, meno per la sua poca disponibilità a svolgere la fase di copertura. Si riflette, quindi, in fase bianconera, valutando i pro e i contro di tutti i giocatori in lista per arricchire il reparto avanzato: i prossimi giorni saranno decisivi.