Il talentino dello Shakhtar Mudryk, sul quale c'è il forte interesse della Juve già da tempo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Vlada Sedan, dove ha rivelato in club in cui gli piacerebbe giocare.'Da un punto di vista puramente teorico-fantastico, se ci fosse la possibilità di essere un giocatore in panchina per il Real Madrid o un titolare per l’Arsenal, probabilmente sceglierei l’Arsenal. Ma prima vorrei sapere dall’allenatore che avrei una possibilità'.