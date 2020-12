Da tempo la Juventus sta osservando in casa Real Madrid le vicende legate al futuro di Sergio Ramos. In scadenza a giugno 2021, il leggendario capitano dei Blancos sta trattando il rinnovo contrattuale, anche se c’è distanza tra domanda e offerta. Fase di stallo, in cui la Juve assiste interessata e altri club vigilano. Come il Tottenham. Stando a quanto riporta l’Evening Standard, Ramos è la prima scelta di Josè Mourinho, che lo ha allenato per ben tre stagioni al Real Madrid.