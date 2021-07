Il nuovo allenatore della Roma, intervenuto a Talk Sports, ha parlato dell’infortunio die del calciatore che lo sostituirà in semifinale contro la Spagna e forse anche nei prossimi mesi alla Roma, ovvero. Mourinho ha infatti mostrato il suo apprezzamento per l’esterno difensivo del Chelsea, seguito da più stagioni anche dalla Juventus: "L’Italia ha perso, e questo infortunio è terribile per loro, ma soprattutto per me, che non lo avrò per circa sei mesi. Emerson Palmieri è però un buon giocatore, con molta esperienza. Dispiace però perché Spinazzola stava giocando in un modo incredibile".