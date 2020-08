La rivoluzione in casa Barcellona ha investito in primis l’organigramma dirigenziale e la guida tecnica della squadra. A stretto giro di posta si abbatterà anche sulla rosa, in procinto di cambiare la sua veste. Innanzitutto dai dubbi legata alla permanenza del fulcro della recente storia blaugrana, Leo Messi, fino ad un serie di giocatori che non fanno più parte del progetto. Uno di questi è Ivan Rakitic - trattato in passato dalla Juventus nei discorsi di mercato con il Barcellona – adesso richiesto in Inghilterra. Come riporta il Daily Mail, Josè Mourinho ha chiesto ai suoi dirigenti del Tottenham l’acquisto del centrocampista croato, in scadenza a giugno 2021.