Neanche il tempo di realizzare che l'arrivo di Vlahovic alla Juve è passato dall'essere un sogno a diventare qualcosa di tangibile e reale, che dalle parti della Continassa si stanno gia desiderando nuovi obiettivi da raggiungere nella finestra del mercato estivo. Uno dei nomi che da diversi giorni sta circolando prepotentemente in orbita Juve è quello di Niccolò Zaniolo, o meglio, già da diversi anni, ma in queste settimane è tornato fortemente di moda. Stando alle indiscrezioni infatti, la Vecchia Signora avrebbe già iniziato a sondare il terreno per capire il reale margine della trattativa, ci sarebbero da registrare però degli sviluppi dell'ultimo minuto. L'allenatore della Roma Josè Mourinho ha infatti parlato in conferenza stampa sul futuro del numero 22 giallorosso, rilasciando delle dichiarazioni che hanno letteralmente gelato i tifosi juventini.



'​Le parole di Tiago Pinto sono state assolutamente normali e comprensibili. È difficile per un direttore sportivo, onesto, sincero e che non vende fumo, poter dire che un giocatore resterà qui al 100% nella prossima stagione. Neanche un calciatore sarebbe felice di sentirselo dire perché vuole essere libero mentalmente per rendere al meglio. Il mio obiettivo, cosi come quello della Roma, è quello di migliorarci sempre. Finchè io resterò qui i giocatori migliori rimarranno, e di conseguenza Zaniolo resterà in giallorosso almeno fino al 2024'.