Sergio Ramos è uno dei giocatori più sognati d'Europa in questo momento, in virtù del suo svincolamento dal Real Madrid. La corsa al parametro zero di lusso è cominciata, anche se una big come la Juventus si è ormai defilata. Entra invece nella corsa al difensore spagnolo la Roma, con Jose Mourinho che ha telefonato al suo ex giocatore del Real per capire se possa accettare di mettersi in gioco nella capitale italiana per questa fase finale della carriera. Certo, la concorrenza è nutrita, dal Milan al Paris Saint-Germain e il Manchester United. Ma il rapporto Mourinho-Ramos e i vantaggi fiscali garantiti dal Decreto Crescita, spiega Calciomercato.com, fanno sognare i tifosi giallorossi.