Il futuro di Alessandro Florenzi potrebbe improvvisamente cambiare. Scartato da Paulo Fonseca, il terzino azzurro ha intrapreso ad inizio stagione l’avventura parigina, ma adesso, stando a quanto riporta il quotidiano Le Parisien, il Psg non sarebbe più intenzionato a riscattarlo per 9 milioni di ero e lo vorrebbe rimpiazzare con Aurier del Tottenham. Poco male per il giallorosso, che sarebbe apprezzato dal nuovo tecnico Mourinho. Florenzi era seguito anche da Juventus e Inter.