È ancora nell’aria, la coltre di fumo dopo i fuochi d’artificio sparati nel mercato di gennaio. Nonostante ciò, negli uffici della Continassa si lavora per la prossima finestra di calciomercato, quella estiva. Il nome caldo rimane quello di Nicolò Zaniolo, che non ha accelerato le trattative per il rinnovo con la Roma e che, da tempo, è seguito dalla Juventus.



Secondo quanto riporta Tuttosport, gli uomini di mercato bianconeri avrebbero mosso i primi passi, per sondare il terreno, per valutare la disponibilità ad un trasferimento. Da parte sua, Zaniolo sta bene a Roma e se dovesse decidere di cambiare maglia, sarebbe solo per quella della Vecchia Signora, squadra per cui faceva il tifo da bambino, squadra che rappresenterebbe un ulteriore step in avanti nella sua carriera.



Inoltre, il quotidiano torinese sottolinea una particolarità. Se Zaniolo si trasferisse a Torino, andrebbe a rimpolpare la colonia degli ex Fiorentina, insieme a Bernardeschi, Chiesa, Cuadrado e Vlahovic. Per lui, infatti, un passato nel settore giovanile viola. A volerlo, fu Alberto Bernardeschi, padre di Federico e, al tempo, osservatore della Fiorentina.