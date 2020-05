1









Il Manchester United ha avuto nuovi contatti con il Real Madrid per Paul Pogba. Il centrocampista francese è un obiettivo vero per i Blancos, che stanno facendo di tutto pur di acquistarlo. Anche la Juve resta forte su Pogba, che piace da diverso tempo. Le alternative in casa bianconera sono Sergej Milinkovic-Savic della Lazio e Houssem Aouar, centrocampista del Lione. Paul resta però il primo nome nella lista in possesso di Fabio Paratici, CFO bianconero, che studia anche Sandro Tonali, talentoso regista del Brescia, che piace anche a Inter e Milan.