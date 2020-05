Secondo quanto riferito da El Confidencial il Real Madrid avrebbe allentato la presa su Erling Braut Haaland, attaccante del Borussia Dortmund che tanto piace anche alla Juve e così bene sta facendo nelle prime partite dopo lo stop per il coronavirus.



Haaland è la stella del Dortmund, che però già teme di perderlo per una clausola rescissoria davvero pericolosa. Nel luglio del 2021, tra poco più di un anno, l’attaccante potrà essere prelevato per “solo” 75 milioni di euro. Una cifra importante, certo, ma non per un talento, ancora diciannovenne, di queste potenzialità.