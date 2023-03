La Juve ragiona sul mercato e sull'attacco che verrà. Tra le idee bianconere c'è sicuramente quella di riscattare Arek, autore di un'ottima stagione prima dell'infortunio, ma se questo non dovesse succedere? Ecco, come scrive la Gazzetta, "in caso di mancato riscatto di Milik, c’è la solita idea: quel calciatore che Allegri ha voluto attendere per quasi tutta l’estate scorsa, nella speranza di riaverlo ancora a Torino. L’attaccante spagnolo ha prolungato il suo contratto con l’Atletico Madrid di un anno (2024), e questo favorirebbe anche un eventuale accordo a cifre basse per un nuovo trasferimento in bianconero"