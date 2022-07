Alvaroè tornato ad essere, a tutti gli effetti, un calciatore dell'. Il centravanti spagnolo, infatti, partirà in ritiro e si allenerà agli ordini di. Come riporta la Gazzetta dello Sport, però, la Juventus non molla il colpo e non è da escludere che la dirigenza bianconera possa tornare alla carica con i colleghi dei Colchoneros.