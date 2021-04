Se il futuro dipendesse da Alvaro Morata, resterebbe a Torino. Il futuro dello spagnolo è in bilico, ma il giocatore si è trovato bene nella nuova Juve e non vorrebbe lasciare la squadra a fine stagione. Il giocatore attualmente è in prestito dall'Atletico Madrid e la Juventus ha due strade davanti: o rinnovare il prestito di fronte a un pagamento di 10 milioni, o rispedirlo in Spagna o riscattarlo per 45 milioni. Morata a Madrid non ha legato con Simeone e non vorrebbe rientrare nei Colchoneros.