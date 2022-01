1









Con Dusan Vlahovic sempre più vicino alla Juventus, la posizione di Alvaro Morata è in discussione. Il futuro dello spagnolo sembrerebbe essere lontano da Torino, col Barcellona di Xavi sempre in pressing sul centravanti. La situazione potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore: da cosa dipende la partenza.



MADRID - Come riportato da Calciomercato.com, in questi giorni Morata si trovava a Madrid, dove è stato intercettato dalle telecamere dei colleghi spagnoli, e con il padre ha incontrato il suo agente Juanma Lopez. Il giocatore resta fiducioso sulle possibilità di passare al Barcellona.



OSTACOLO ATLETICO - L'operazione comunque resta complicata, perché il passaggio di Morata in blaugrana non dipende solamente dalla Juventus. Se i bianconeri si liberererebbero volentieri dello spagnolo una volta definito l'acquisto di Vlahovic, infatti, il destino di Morata passa dall'Atletico Madrid, proprietario del cartellino. I colchoneros sarebbero preoccupati dalla possibilità di veder sfumare gli introiti derivanti dalla cessione, fissata a 35 milioni di euro: questa la cifra del riscatto definita con la Juve. Nell'intricato puzzle, quindi, il pezzo riguardante Griezmann potrebbe sbloccare l'impasse: il giocatore del Barcellona è tornato a Madrid in prestito, dietro il versamento di 10 i milioni di euro. L'Atletico, per riscattarlo, dovrebbe versarne altri 40.



DEMBELE CHIAVE - C'è poi un altro fattore da considerare, ossia il futuro di Ousmane Dembele. Il francese è in scadenza e fino a qualche giorno fa sembrava determinato a lasciare il Barcellona, che vorrebbe cederlo a gennaio per evitare di perderlo a zero. La novità delle ultime ore, però, consisterebbe in una clamorosa permanenza dell'ex Dortmund, che potrebbe rinnovare con i blaugrana. In questo caso Morata vedrebbe ridursi le possibilità di un suo passaggio al Barcellona, anche se il club starebbe cercando un accordo che gli consenta di aggiungere anche un altro calciatore alla rosa.