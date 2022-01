Da una parte Morata, dall'altra Icardi. Il primo vuole il Barcellona e viceversa, il secondo vuole lasciare il Psg per giocare altrove. La Juventus sarebbe la soluzione ideale, anche il club gradirebbe il giocatore. Ma allora perché è tutto bloccato?



GENNAIO - Fare affari a gennaio è sempre complicato. Difficilmente si registrano operazioni clamorose, c'è poco tempo per andare all'assalto e limare contestualmente i dettagli con cura. Se il mercato finisse oggi, Morata resterebbe alla Juventus. Ma gli ingredienti per un ribaltone improvviso ci sono tutti, anche se non dipende poi tanto dal giocatore quanto da un effetto domino che dovrebbe partire più probabilmente da Parigi.



ICARDI - Il Psg vuole liberarsi di Icardi, che ha un contratto pesante e in scadenza nel 2024, ma senza cederlo in prestito secco o con diritto di riscatto. Vuole l'obbligo. Insomma, non vuole regalare l'argentino, che gradirebbe invece parecchio il ritorno in Serie A. Sarebbe il '9' ideale per Allegri, un centravanti d'area pronto a convertire in gol anche un solo pallone toccato, Il problema della Juve - sulla carta - potrebbe risolverlo eccome. I bianconeri restano alla finestra, sperando che il club francese si convinca a liberarlo comunque, magari negli ultimi giorni di mercato, pur di farlo giocare con continuità ed evitare che si svaluti ulteriormente.



BARCELLONA - Spettatore interessato il Barcellona. La Juventus infatti libererebbe Morata solo con in mano il sostituto, che dovrebbe però arrivare a condizioni particolari: prestito secco, senza obblighi che intacchino il tesoretto che Cherubini sta mettendo insieme per l'estate, così da provare l'assalto a Vlahovic o Scamacca. Xavi e Morata lavorerebbero insieme da subito, ma tutto dipende da cosa farà il Psg con Icardi. O da cosa farà la Juve, che potrebbe virare su altri profili (anche se sin qui Allegri sembrerebbe essere stato categorico, bocciando per esempio Depay).



STALLO - Come riportato da Tuttosport, la sensazione è che tutto dipenda dal Psg. Se dovesse aprire al prestito senza obbligo di riscatto per Icardi, la Juventus sarebbe nelle condizioni di lasciar partire Morata al Barcellona. In quel caso i bianconeri risparmierebbero 10 milioni complessivi (5 per gli ultimi mesi di prestito dello spagnolo e 5 per il suo stipendio al lordo fino a giugno) potendo così sostituire un attaccante di spessore internazionale dal futuro praticamente segnato con altro di livello simile, ma con quelle caratteristiche da centravanti d’area inseguite da Allegri. Senza considerare che sarebbe anche una specie di sgarbo all'Inter, di cui Icardi è stato il capitano per diverse stagioni.