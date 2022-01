Potrebbe esserci un ostacolo nella trattativa per Alvaro Morata al Barcellona. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ad opporsi all'affare è Diego Simeone, contrario all'idea che l'attaccante della Juve torni in Spagna per rinforzare una diretta concorrente. Chiara, dunque, la posizione del tecnico dell'Atletico Madrid, club che tuttora detiene il cartellino del classe 1992: che cosa succederà ora?