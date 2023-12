Non la prima volta. La Juventus seguivagià ai tempi dell'Udinese e non ha smesso. Nemmeno ora che Molina è all'Atletico Madrid ma con più di un motivo per non essere soddisfatto del suo utilizzo, così la Juve rimane interessata all'esterno destro argentino. Cosa aspetta? Resta in attesa di uno spiraglio per poter puntare su di lui, possibilmente in prestito, magari già a gennaio. Difficile, ma non impossibile, sottolinea Calciomercato.com.