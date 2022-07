Negli ultimi giorni, i dirigenti della Continassa hanno ripreso a percorrere la pista che porta al centrale dell'Udinese Nahuel Molina, dopo che questa si era raffreddata nelle settimane precedenti per ovvie ragioni e soprattutto per altri obiettivi. Ma c'è dell'altro, perchè stando a quanto riportato da la versione odierna de La Repubblica, i bianconeri avrebbero addirittura raggiunto un'intesa di massima con il giocatore. Resterebbe solo capire come convincere i friulani dunque, che chiedono almeno 30 milioni di euro per lasciarlo partire.