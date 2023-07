Ora che anche Cristiano Giuntoli è stato presentato, in casa Juve si può finalmente a pianificare il mercato estivo, con diversi obbiettivi che sono stati già individuati da tempo. Uno di questi è l'ex terzino dell'Udinese Molina, che già in passato era stato motivo di dibattito all'interno degli uffici della Continassa. L'argentino ora è in forza all'Atletico Madrid, ma con ogni probabilità lascerà il club spagnolo prima dell'inizio della nuova stagione ed è proprio su questo che i bianconeri stanno facendo leva.