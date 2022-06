È ancora aperta per la Juve la strada che porta a Nahuel Molina. Lo assicurano i colleghi di Calciomercato.com, spiegando come tutto dipenda dall'esito degli scambi futuri con Juan Cuadrado sulla situazione contrattuale. Intanto, però, le notizie che arrivano dalla Spagna (fonte Marca), secondo le quali l'Atletico Madrid si sarebbe fermato di fronte alla richiesta di 30 milioni da parte dell'Udinese, impone ai bianconeri un'attenta riflessione sul futuro della fascia destra, e non solo in zona offensiva. Da parte sua, il dg del club friulano Pierpaolo Marino ha spalancato le porte all'affare con i bianconeri di Torino: "Mi auguro che sia una squadra italiana a prendere Molina e valorizzarlo. Credo che la Juventus abbia le capacità per farlo".