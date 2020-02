Il calciomercato è finito da quasi un mese e per quello estivo c’è ancora tempo, ma il ds bianconero Fabio Paratici si tiene impegnato nel fiutare affari e osservare giocatori. Come quelli che la vetrina dell’Europa League mette ogni anno in mostra. Secondo quanto riporta il tabloid portoghese PortuGoal, gli uomini di mercato della Juventus avrebbero sfruttato la partita tra Benfica e Shakhtar Donetsk per osservare da vicino due giocatori dei lusitani. Si tratta di Ruben Dias, difensore centrale classe ’97, e dello spagnolo Grimaldo, terzino sinistro cresciuto nella cantera del Barcellona.