Secondo quanto filtra da Formello, il rapporto tra Milinkovic Savic e Maurizio Sarri è tutt'altro che sereno. Il Sergente, infatti, sarebbe invece ai ferri corti con il tecnico e con la società, che ha deciso di rinnovare il contratto all'allenatore. L'addio di Simone Inzaghi ha tolto serenità al serbo, ma dietro alla sua indolenza ci sarebbe la voglia di lasciare la Lazio.- Come ricostruito da Calciomercato.com, la scintilla traSavic enon è mai scattata. Anzi, la multa rimediata dal serbo e le parole didopo la vittoria collasciano filtrare uno spogliatoio parecchio agitato nei confronti del tecnico. Diverse indiscrezioni raccontano di un Sarri arrabbiato col Sergente per alcuni comportamenti giudicati arroganti. Prima la fuga dalla cena di Natale insieme ad altri 6 compagni (che è valsa unaa tutti), poi qualche. Il serbo è lontano, come non mai, dalla Lazio: la sua esperienza in biancoceleste potrebbe chiudersi a fine stagione.- L’agente di, ha aperto allain una recente intervista. Ma al momento il club bianconero non ha le risorse economiche necessarie per convincereche per il suo gioiello chiede almeno. La Juve resta quindi alla finestra, consapevole però dell'interesse di altre big nei confronti del serbo: su tutte il Manchester United, che quasi certamente perderà, vicino alla scadenza di contratto.- Il Messaggero, quotidiano capitolino, lascia filtrare l'intenzione di L​otito di aprire un nuovo ciclo per i biancocelesti. Il rinnovamento potrebbe partire proprio dalla cessione di Milinkovic Savic a fine stagione. ​"Non l’ho venduto perperché avevo dato la parola a- le parole di Lotito, riportate proprio dal Messaggero -: a me non frega nulla dei soldi, voglio rispetto e il massimo impegno". Frasi che sanno d'addio.