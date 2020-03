Sergej Milinkovic-Savic medita l'addio alla Lazio, ma prima vuole regalarle lo scudetto. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Paris Saint-Germain si è già mosso seriamente per il centrocampista serbo. Il presidente Lotito ha ribadito di non volersi discostare dalla linea Maginot stabilita due anni fa (100 milioni di euro per il suo cartellino), stavolta però le sua richiesta potrebbe essere soddisfatta da Leonardo.