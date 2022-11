L'incontro con il Torino per il fratello, portiere granata, poi Juve-Lazio domenica sera all'Allianz Stadium e in mezzo anche un po' di discussioni sul futuro. Il Sergente ha un contratto con la Lazio fino al 2024, ma il rinnovo è difficile e il filo con la Juve sempre più diretto. Piace tanto, nonostante i costi, ma la dirigenza bianconera guarda a lui come al prossimo grande colpo. E senza rinnovo... Lo riporta Gazzetta.