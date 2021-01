1









A pochi minuti dall’inizio della sfida di campionato contro la Fiorentina, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Dazn dell’interesse del Marsiglia per Arek Milik, spesso accostato alla Juventus in sede di mercato: “Le parole del ds del Marsiglia su Milik? C'è una trattativa in corso con il club. Stiamo lavorando, vedremo chi avrà più pazienza. E' una minaccia? Nono. C'è un grande rapporto con il club con cui stiamo lavorando e anche con Arek, stiamo valutando un po' di cose".