Arkadiusz Milik non è più un obiettivo della Juventus, che l'ha fatto sapere chiaramente al suo entourage. Tuttavia l'attaccante polacco, al centro di una trattativa in stallo per il trasferimento alla Roma che sbloccherebbe Edin Dzeko per la Juve, continua a sognare il bianconero. Questo è quanto rivelato da Don Balon, che spiega come Milik abbia rifiutato un'offerta del Tottenham di Mourinho. Per il cartellino di Arek il Napoli chiede 25 milioni di euro, cifra che la Roma prova a compensare con contropartite tecniche, finora senza successo.