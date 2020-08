L'esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul lungo vertice di oggi tra Andrea Pirlo e Fabio Paratici. L'argomento principale della discussione è stato il tema attacco: la notizia è che il centravanti del Napoli Arkadiusz Milik, impostosi come obiettivo principale della Juve sotto la gestione Sarri, è ancora nella lista. A lui si è affiancato però Alvaro Morata, appena eliminato dalla Champions League col suo Atletico Madrid, giocatore che Pirlo conosce bene in quanto ex compagno di squadra nella stagione 2014-15.