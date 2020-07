Juve, quali sono le manovre in attacco? Le ultime arrivano da Sky Sport e parlano di un accordo già totale con Arek Milik, che resta il preferito per prendere il posto di Gonzalo Higuain, ormai fuori dai radar bianconeri per la prossima stagione. Resiste il 'problema Napoli', nel senso che con De Laurentiis Paratici non ha ancora trovato un accordo. La Juve, infatti, insiste con un'operazione stile Pjanic-Arthur, ossia con scambi di calciatori alla base. E Zapata? Sky conferma: si è parlato anche di lui, ma il prezzo è ben più alto. L'Atalanta ha rifiutato una super offerta da una big europea di 50 milioni: ne vuole di più.