Arkadiusz Milik è l’obiettivo numero uno per rinforzare l’attacco della Juve in vista della prossima stagione. La punta del Napoli, che va in scadenza di contratto a giugno del 2021, piace e molto al club bianconero e a Maurizio Sarri, che ha già avuto modo di allenarlo e apprezzarlo all’ombra del Vesuvio. Ma la Juve non è l’unica squadra interessata a Milik. Secondo quanto riferito da As, infatti, anche l’Atletico Madrid avrebbe messo nel mirino l’attaccante classe ’94, per il quale sarebbe pronto un ricco contratto da 5 milioni a stagione. Il Napoli per Milik continua a chiedere tra i 40 e 50 milioni di euro.