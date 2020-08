1









Stando a quanto riporta Sky Sport, Arek Milik vuole solo la Juventus. L’attaccante polacco ha deciso da tempo di non voler rinnovare il su contratto con il Napoli (in scadenza nel 2021), come ha ammesso recentemente anche il presidente De Laurentiis. L’ex Ajax ha messo i bianconeri in cima alle sue preferenze, con i quali avrebbe già un accordo. Per la Juve non resta che trattare con i partenopei, che chiedono sempre almeno 40 milioni di euro, cifra che vorrebbero abbassare inserendo una contropartita tecnica (Bernardeschi, Romero, Pellegrini).