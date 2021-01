Arek Milik partirà sicuramente, sicuramente da Napoli e forse anche dall’Italia. È quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui si potrebbero chiudere tutte le piste italiane. Il prezzo richiesto da De Laurentiis, circa 18 milioni di euro, è ritenuto eccessivo per un giocatore che a giungo si libererà gratis. Infatti, la Juventus lo prenderebbe solo a parametro zero. Restano vive le candidature di Marsiglia e Atletico Madrid, in cerca di un centravanti dopo la rescissione contrattuale di Diego Costa.