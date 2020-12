Ha del clamoroso l’ultimo sviluppo del nodo che blocca Arek Milik a Napoli, dopo gli scontri estivi e la mancata cessione. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, l’agente del polacco Pantak ha incontrato la dirigenza azzurra, comunicando che l’ex Ajax andrà via solo nella prossima sessione di mercato, e non nella prossima, come previsto dai partenopei per evitare di perderlo a zero (valutato 18 milioni di euro). Dietro la presa di posizione ci sarebbero vecchie pendenze economiche che non sono state ancora risolte. Sul giocatore ci sono diversi club, tra cui Juventus, Inter, Atletico Madrid e Fiorentina.