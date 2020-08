1









Si potrebbe improvvisamente sbloccare il futuro di Federico Bernardeschi. L’esterno di Carrara non è sicuro della permanenza alla Juventus, è considerato una preziosa pedina di scambio a cui poter ricorrere in diverse trattative. Come quella per Arek Milik: infatti, il suo agente Mino Raiola si è recato a Castel di Sangro, luogo del ritiro del Napoli, per parlare con De Laurentiis del possibile scambio. L’ostacolo principale risiede nella gestione dell’immagine del giocatore bianconero. I diritti d’immagine dell’ex Fiorentina sono curati dalla Rock Nations di Jay-Z, possibile argomento di discussione dell’incontro.