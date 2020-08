Tutto fatto con Dzeko, la Juventus ha trovato sia l’accordo con il giocatore che con la Roma (10/15 milioni di euro per il cartellino), ciò che manca per celebrare il matrimonio è il sostituto del bosniaco in giallorosso, ovvero Arek Milik. Proprio il polacco, ormai ex obiettivo bianconero che ha perso quota nelle gerarchie di mercato con l’arrivo di Pirlo, adesso prossimo ad approdare nella Capitale, anche se manca l’intesa tra i club. Come riporta Tuttosport, la trattativa è delineata, Under, Riccardi più 10 milioni per Milik, ma dopo la cessione di Allan all’Everton, De Laurentiis potrebbe chiedere Veretout, pallino di Gattuso.