Il futuro di Nikola Milenkovic sembra essere sempre più lontano da Firenze, soprattutto in virtù del rinnovo di contratto che tarda ad arrivare e che sembra destinato a cessare prima del nascere. Proprio per questo la Juve starebbe valutando con attenzione la situazione che, a prescindere dalla partenza o meno di Matthjis De Ligt, intriga molto i dirigenti della Continassa. Il terreno per il serbo è stato già sondato a più riprese e non è da escludere che possano intensificarsi i contatti con il passare dei giorni.