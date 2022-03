Resta in bilico il futuro di Milenkovic. Secondo quanto riportato da La Nazione, il difensore serbo sta cercando un'intesa con la Fiorentina per il rinnovo di contratto, nonostante le voci sul mercato siano sempre più insistenti. Di recente hanno mostrato interesse nei suoi confronti l'Inter, il Milan e soprattutto la Juve, ma Commisso sarebbe restio a cedere un altro big dopo Vlahovic, specie ai bianconeri. Da non escludere, quindi, che il giocatore possa restare in viola, ma la situazione è tutta in divenire.