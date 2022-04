1









Come riportato da La Nazione, la Fiorentina attende entro la fine della stagione una risposta da Nikola Milenkovic circa il suo futuro. La società viola sta studiando un nuovo accordo con il difensore centrale, in scadenza di contratto, per provare ad arrivare a un rinnovo che ad oggi sembra ancora possibile. In caso di addio, comunque, il club di Rocco Commisso vorrebbe cedere il giocatore serbo all'estero piuttosto che alla Juventus, che è interessata, per evitare il ripetersi delle situazioni viste di recente con Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.