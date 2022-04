In casa Juve si continua sempre a lavorare sul mercato e uno dei reparti che va perfezionato è sicuramente la difesa, soprattutto in virtù dell'età avanzata di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Uno dei profili più monitorati da Madama è quello di Nikola Milenkovic, sul quale però la Fiorentina starebbe facendo muro pur di blindare il suo gioiello. Stando a quanto riportato da La Nazione infatti, in queste ore avrebbe ripreso vita anche un ipotesi di rinnovo con il club gigliato.