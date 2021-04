L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Gigio Donnarumma, idea di mercato della Juventus nel caso in cui non rinnovi con il Milan: “Trenta giorni. Il Milan, seppur non per iscritto, ha dato un ultimatum a Gigio Donnarumma e soprattutto al suo agente Mino Raiola: entro la fine del campionato, oggi in calendario il 23 maggio, il portiere e il procuratore dovranno dare una risposta definitiva alla proposta di rinnovo di contratto inviata ormai da tempo. Il club rossonero, infatti, non vuole aspettare oltre”.