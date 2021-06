All’improvviso, tra Milan e Calhanoglu si riapre uno spiraglio. La trattativa per il rinnovo del contratto, in scadenza il prossimo 30 giungo, era ad un punto morto, ma nelle ultime ore sarebbero ripartiti i contatti tra il club rossonero e il trequartista turco. Il Diavolo, come riporta Sky Sport, è al lavoro per convincere l’ex Bayer Leverkusen ad accettare l’offerta di circa 4,5 milioni di euro, che il club non ha intenzione di ritoccare verso l’alto. Parti al lavoro, il Milan chiede al numero 10 una risposta in tempi brevi.