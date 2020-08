Al momento non rappresenta un obiettivo di mercato prioritario della Juventus, al contrario del Milan. Sandro Tonali è entrato fortemente nei radar del club rossonero, che ha approfittato dell’immobilismo dell’Inter per infilarsi nella trattativa e cogliere l’attimo per portare il classe 2000 a Milano. Le parti sono molto vicine, ma manca ancora l’intesa sulle modalità dell’operazione. Come riporta il Corriere dello Sport, la dirigenza rossonera offre un prestito oneroso a 10 milioni di euro con diritto riscatto fissato ad una cifra di poco superiore ai 25 milioni. Cifre che vanno incontro alle richieste del presidente del Brescia Cellino, non le modalità, infatti pretendendo un obbligo e non un diritto di riscatto.