Milan-Genoa sarà l’occasione per Maldini e Massara di osservare da vicino Gianluca Scamacca che, come riporta La Gazzetta dello Sport, è stato inserito nella lista dei possibili rinforzi per l’attacco. Il centravanti è stato inseguito dalla Juventus per tutta la sessione invernale di calciomercato, adesso ci starebbe pensando il Diaviolo che ha l’occasione di visionarlo da vicino. Il Sassuolo, proprietario del cartellino, è bottega cara, e valuta il suo attaccante circa 25 milioni di euro.