1









Con Arthur pronto a vestire la maglia bianconera, la Juventus è al lavoro per rinforzare ulteriormente il centrocampo. Nelle ultime ore è emerso il nome di Rodrigo De Paul, mezzala argentina che si è affermato nella sua esperienza all’Udinese. Come riporta Tuttosport, c’è tanta concorrenza in Italia per il classe ’94, su tutti il Milan, che da tempo ne apprezza le doti tecniche. Le richieste del club friulano, però, sono alte: i Pozzo chiedono non meno di 40 milioni di euro per il suo cartellino.