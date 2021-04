Il Milan punta forte su Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina che sta disputando una stagione da incorniciare, impreziosita da 15 gol. Il classe 2000 ha attirato anche l’interesse di Juventus e Roma ma, stando a quanto riporta Fichajes.net, sono proprio i rossoneri a fare sul serio. Il piano ideato da Maldini e Massara – si legge – sarebbe quello di mettere sul mercato Rafael Leao per una cifra vicina ai 40 milioni, per poi reinvestirli sul talento serbo. Resta da vedere se il Milan troverà acquirenti per il portoghese in grado di sborsare l’ammontare richiesto.