Il 18enne Luka Sucic è uno dei numerosi talenti lanciati nel grande calcio dal Salisburgo, come Haaland e Szoboszlai. La Juventus ha messo gli occhi sul giocatore e ha sondato il terreno con gli agenti. Tuttavia, come riporta Calciomercato.com, in pole position per Sucic c'è un'altra big italiana, il Milan. L'idea di Massara e Maldini sarebbe infatti quella di completare l'acquisto del versatile centrocampista croato già a gennaio, bruciando la concorrenza, per poi lasciarlo in prestito nella squadra austriaca della Red Bull fino a fine stagione.