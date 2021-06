Trattative intense sull'asse Milan-Atletico Madrid, con la Juve completamente estromessa. È questo lo scenario beffardo che sembra delinearsi, secondo quanto riporta calciomercato.com. I nomi di cui i due club stanno parlando sono due tra gli obiettivi di Cherubini per rafforzare la rosa bianconera e dare ad Allegri il trequartista tanto desiderato. Uno è Calhanoglu, che potrebbe lasciare Milano e trasferirsi alla corte di Simeone. L'altro è De Paul, che interessa sia a Milan che all'Atletico e per sbrogliare la matassa i due club sarebbero in stretto contatto.