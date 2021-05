Rodrigo De Paul sarà uno dei giocatori più contesi sul mercato, in quanto stabilmente nel mirino dei top club di Serie A. C’è la Juventus, c’è l’Inter e di recente anche il Milan è stato accostato al suo nome. Come riporta Calciomercato.com, Paolo Maldini stravede per il centrocampista dell’Udinese – che valuta circa 40 milioni di euro – ma al momento non sarebbe in piedi nessuna trattativa.